Champions League, PSG-Barcellona: la concentrazione di Mauricio Pochettino

Nella giornata di domani andrà in scena PSG-Barcellona, sfida valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. All’andata il risultato è stato di 4-1 in favore dei francesi con una splendida tripletta del fenomeno Kylian Mbappé, e per il Barca sarà davvero dura ribaltare una tale sconfitta al Parco dei Principi.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico argentino del PSG Maruricio Pochettino ha parlato di vari argomenti, tra cui anche il rinnovo proprio di Mbappé:

“Questa è una situazione che il club sta affrontando da molto tempo. Le due parti devono essere d’accordo. Sia il giocatore che la società sono concentrati sui nostri obiettivi. Adesso pensiamo solo al finale di stagione che sarà determinante per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Poi uno spunto propriamente sulla gara col Barca:

“Dobbiamo restare concentrati dall’inizio alla fine. Nella nostra mente dobbiamo partita dallo 0-0. Dobbiamo solo concentrarci sulla nostra prestazione e sul nostro stato di forma”.

Infine un commento su Florenzi, in dubbio per la sfida fino all’ultimo:

“Sta bene, è convocato. Non ho ancora deciso se sarà titolare. Si è allenato bene, domani decideremo insieme se giocherà”.

OMNISPORT | 09-03-2021 16:16