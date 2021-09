Champions League, Robert Lewandowski teme le italiane

Robert Lewandowski ha conquistato ieri la Scarpa d’Oro 2020/2021 grazie ai suoi 41 gol in Bundesliga nella passata stagione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il bomber polacco ha parlato anche delle italiane in Champions League, e alla specifica domanda se qualche club nostrano avesse le carte in regola per ripetere l’impresa della nazionale ad Euro 2020, questa è stata la sua risposta:

“Non conosco molto la situazione dei club italiani, so che hanno cambiato molto. Ho degli amici alla Juventus (Szczesny, ndr) ma so che gli italiani sono sempre pericolosi. E in Champions può succedere di tutto”.

