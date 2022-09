Champions League, Saelemaekers: "Domani dobbiamo giocare da Milan"

13-09-2022 19:18

Alexis Saelemaekers ha bagnato l’esordio stagionale in Champions League regalando al Milan il pari a Salisburgo e nella conferenza stampa della vigilia contro la Dinamo Zagabria ha raccontato l’emozione di quel gol: “Segnare una rete in Champions League è il sogno di ogni ragazzino. Esserci riuscito per me è importante, ma lo è altrettanto giocare da Milan: non guardiamo cosa ha fatto la Dinamo, giochiamo al nostro livello e vincerà il più forte”.

Il 23enne belga ha parlato anche del dualismo con Messias e dell’inserimento del connazionale De Ketelaere nelle fila rossonere: “Per me è importante giocare con mentalità e aiutare la squadra. Mi stimola la concorrenza di Messias: faccio il possibile per fare il titolare, ma poi decide Pioli. E’ giusta la concorrenza in un grande Club. Charles è arrivato tranquillo, conosce le sue qualità: io l’ho aiutato nelle cose extra-campo, questo è ancora più importante per chi arriva in Italia. E’ un grande giocatore, ci aiuterà a fare bene quest’anno”.

Domenica potrebbe essere infine chiamato a cambiare fascia e a sostituire lo squalificato Leao nel big match contro il Napoli, che condivide con Atalanta e Milan la cima della classifica: “Decide il Mister, io solo sono un giocatore. Voglio giocare, non importa dove: darò sempre tutto”.