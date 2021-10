Champions League, Shakhtar Donetsk-Real Madrid: le formazioni ufficiali

19-10-2021 20:19

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Real Madrid, le due formazioni che sono state battute dallo Sheriff nelle prime due partite del girone. Shakhtar Donetsk e Real Madrid si affrontano per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi di Champions League – nella scorsa edizione lo Shakhtar ha vinto entrambi gli incontri (3-2 in trasferta, 2-0 in casa) in quella che è stata solo la quinta volta che il Real Madrid ha perso sia in casa che in trasferta in questa fase della competizione.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Shakhtar: Trubin; Dodo, Marlon, Kryvtsov, Ismaily; Maycon, Tete; Pedrinho, Alan Patrick, Solomon; Fernando.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Eder Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

