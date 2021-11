Champions League, Stefano Pioli: "Prestazione importante, la firma arriverà"

24-11-2021 23:42

Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta con soddisfazione la vittoria in extremis al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone per 1-0 grazie al gol di Messias. Il Milan ha vinto la prima partita contro l’Atletico Madrid in Champions League, dopo aver perso tutte le tre precedenti, e tenendo la porta inviolata dopo aver subito una media di 2.3 a match.

Queste le parole di Mr. Pioli:

“È giusto festeggiare con i miei giocatori, hanno fatto una prestazione importante. Hanno messo in campo qualità e coraggio: ci hanno sempre creduto ed è giusto gioire assieme a loro. Credo che la strada sia quella giusta e che quella di oggi sia una prova di maturità importante”.

Un commento anche sul match winner Junior Messias, la cui rete è la rete più tardiva del Milan in Champions League da quella di Mario Balotelli (93:10), contro l’Ajax, nell’ottobre 2013. Un traguardo stupendo quello di Messias, che fino a pochi anni fa militava nel semi-professionismo:

“La sua è una storia bellissima, ma credo sia solo all’inizio. Ha delle belle qualità, poi questo goal gli darà ancora più convinzione. Messias darà supporto alla squadra”.

Infine un commento sul tanto agognato rinnovo di contratto. A pochi minuti dall’inizio della partita, Massara commentava così il prossimo accordo di Pioli coi rossoneri: “Pioli ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo, siamo felici. C’è volontà reciproca di continuare il rapporto insieme, la situazione verrà definita presto. Questione di giorni? È possibile”. Ecco dunque la risposta dei diretto interessato:

“La frima non c’è ancora, ma col club siamo in piena sintonia. C’è stima e fiducia reciproca, c’è empatia con tutto l’ambiente e deve continuare così. A fare la differenza poi saranno il lavoro e soprattutto i risultati, se ci saranno quelli la firma arriverà”.

