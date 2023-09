Champions League, tifosi del Newcastle cantano in zona Navigli

Centinaia di supporter radunati a poche ore dal fischio d'inizio del match

19-09-2023 17:37

Centinaia di tifosi del Newcastle cantano cori per la propria squadra in zona Navigli, a poche ore dal fischio d’inizio del match di Champions League contro il Milan. La situazione è tranquilla e non ci sono state tensioni o scontri con la tifoseria avversaria. Ieri un tifoso inglese di 58 anni è stato accoltellato intorno alla mezzanotte da un gruppo di sette od otto persone mentre si trovava tra via Segantini e via Gola. L’uomo si trova all’ospedale Policlinico dove non è in gravi condizioni.

Immagini di Paolo Salmoirago