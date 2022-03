16-03-2022 20:41

Quinta sconfitta su cinque partite per la Nutribullet Treviso nella fase a gironi delle top 16 di Champions League. I veneti, malgrado i 21 punti di Giordano Bortolani, hanno perso per 82-80 all’overtime contro i turchi del Tofas Bursa, dai quali erano stati nettamente in casa all’andata per 92-51.

