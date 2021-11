Champions League: Treviso battuta sul filo in Ungheria

17-11-2021 20:29

Nella quarta giornata del gruppo D di Champions League sconfitta sul filo di lana per la Nutribullet Treviso, battuta in trasferta dal Falco Szombathely per 81-80 e raggiunta in testa al girone proprio dai magiari. Coi padroni di casa avanti di due lunghezze, Tomas Dimsa ha pareggiato con due liberi a segno a 15 secondi dalla fine, dall’altra parte Zoltan Perl ne ha messo uno su due a 12 secondi dalla sirena ma è bastato perché Dimsa allo scadere ha sbagliato il layup della vittoria. Per i veneti Nicola Akele ha chiuso con 22 punti e Dimsa con 16, dall’altra parte Perl con 18.

