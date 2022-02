Champions League, Villarreal-Juventus: i convocati di Allegri

21-02-2022 16:12

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League contro il Villarreal in programma domani sera in Spagna. Ecco le scelte di Allegri, che per la sfida non se la sente di rischiare Dybala:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Soulè

