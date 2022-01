Champions League volley, Zaytsev: "In Polonia lotteremo"

07-01-2022 18:41

Sta lentamente ritrovando qualche giocatore la Cucine Lube Civitanova dopo i tantissimi casi di Covid che hanno colpito il gruppo squadre e hanno costretto lo staff tecnico di Chicco Blengini ad allenamenti a ranghi ridottissimi. Chi è tornato finalmente in squadra è lo Zar Ivan Zaytsev, che con la sua solita carica vuole trascinare i compagni al successo nella trasferta di mercoledì 12 gennaio in Polonia per la terza giornata della Pool C di CEV Champions League nel quartier generale dello Zaksa.

Queste le sue parole:

“Non ci voleva questa sosta di una decina di giorni. Ero bloccato a casa e ho lavorato come ho potuto per mantenermi in forma il più possibile. Logicamente ho perso qualcosa. Ora cerchiamo di recuperare e guardiamo il bicchiere mezzo pieno, i ragazzi stanno iniziando a rientrare e a negativizzarsi, come è successo a me. Riprenderemo a lavorare in gruppo, le partite incombono. Vogliamo recuperare il tempo perso e farci trovare pronti. Il dg Cormio ha parlato di un’impresa quasi impossibile in Polonia perché stiamo attraversando un momento complicato tra infortuni e contagi da Covid-19, ma io sono sempre fiducioso! Anche se non partiamo con i favori dei pronostici contro lo Zaksa, noi ci saremo e cercheremo di fare il massimo. Ci attende una sfida tosta, ma tutta da giocare. Poi affronteremo tante partite ravvicinate, ma siamo la Lube e il calendario è sempre compresso per noi che partecipiamo a tutte le competizioni, siamo abituati. Dobbiamo solo ritrovare un po’ di ritmo con la squadra visti gli allenamenti persi in questi dieci giorni”.

