Champions League Women – Cinquina Juventus, Zurigo travolto

16-12-2022 08:37

Non c’è neve che tenga quando la Juventus fa la Juventus è difficile per chiunque. A Torino la gara con lo Zurigo sarebbe dovuta andare in scena a partire dalle ore 18.45 ma complice un’abbondante nevicata inizia con un tempo di ritardo. Poi, però, c’è solo la Juve e termina con un rotondissimo 5-0.

Dopo nemmeno due minuti di gioco Girelli sblocca il match con un bel colpo di tacco da corner e sempre da corner arriva la zampata del 2-0 firmata Beerensteyn al 26’. La squadra di Montemurro ha qualche disattenzione in difesa, ci pensano Peyraud – Magnin e Salvai a metterci una pezza nelle poche volte in cui è necessario. Prima del duplice fischio arriva anche il 3-0, dal dischetto, grazie al tocco morbido di Girelli.

Nella ripresa la numero dieci bianconera è implacabile e trova ancora per due volte la via del gol, prima con un piazzato al 57’, poi con un altro calcio di rigore al 59’. Poker personale ed uscita tra la standing ovation di un pubblico risicato ma caldissimo.

Con questo successo le ragazze di Montemurro salgono a quota 8 in classifica, -2 dalle attuali capoliste Arsenal e Lione. Mercoledì prossimo, in Francia, è caccia all’impresa per passare il turno.