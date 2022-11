Champions League Women, Juventus – Arsenal: le probabili formazioni

24-11-2022 17:54

La Juventus torna a parlare di Champions League e si prepara ad una sfida da sogno con l’Arsenal, ex squadra dell’attuale tecnico bianconero Joe Montemurro, in programma questa sera, giovedì, alle ore 21.

Le squadre inserite nel gruppo C si trovano ad appena due punti di distanza in favore delle inglesi (6 punti Arsenal, 4 punti Juventus).

Fare il colpaccio, allo Stadium, in una gara così difficile, significa mettere in campo la “prestazione perfetta” e per questo spazio al solito tridente Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Stesso modulo, il 4-3-3 anche per le gunners.

Ecco le probabili formazioni.

Juventus Women (4-3-3): Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Allenatore: Montemurro. A disposizione: Aprile, Forcinella, Lundorf, Gama, Duljan, Cernoia, Zamanian, Caruso, Schatzer, Cantore, Bonfantini, Arcangeli. Indisponibili: Gunnarsdottir, Nilden. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arsenal (4-3-3): Zinsberger; Wienroither, Wubben, Catley, Maritz; Nobbs, Walti, Maanum; Mccabe, Blackstenius, Foord. Allenatore: Eidevall. A disposizione: Marckese, Williams, Earl, Iwabuchi, Reid, Leonhardsen, Agyemang, Beattie, Miedema. Indisponibili: Mead, Hurtig, Williamson, Rafaelle, Little. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.