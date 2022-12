Champions League Women – La Juventus prepara l’assalto all’Arsenal

06-12-2022 10:56

A quindici giorni di distanza dalla sfida di Torino, la Juventus Women torna in campo in Champions League e lo fa sfidando nuovamente l’Arsenal di coach Eidevall.

Dopo l’1 a 1 dell’andata per Girelli & co la sfida all’Emirates Stadium si presenta come l’occasione ideale, ma tutt’altro che semplice, per fare il colpaccio. Vincere, infatti, vorrebbe dire resistere agli assalti del Lione terzo nel gruppo C ma anche tentare un azzardato sorpasso proprio ai danni della capolista, per faro, però, servirà la prestazione perfetta da grange squadra.

Il kickoff è in programma mercoledi 7 dicembre alle ore 21.