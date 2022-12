Champions League Women, turno decisivo per Juventus e Roma

15-12-2022 10:52

È di nuovo Champions League per la Juventus e la Roma femminile, e quello che sta per iniziare è un turno fondamentale per capire quali prospettive ha il cammino europeo di entrambe.

La Juventus di Montemurro si presenta all’appuntamento galvanizzata dal successo nel big match di campionato proprio con la Roma e sa che in casa, alle 18.45, contro Zurigo, non può sbagliare (all’andata fu 0-2 con gol di Bonansea e Cernoia): i tre punti potrebbero riportarla al secondo posto nel girone, dipende molto anche dal risultato di Arsenal – Lione (gara in programma alle ore 21).

La Roma, invece, ha un appuntamento con la storia: venerdì allo stadio Francioni di Latina alle ore 18.45 arriva la formazione del St. Polten, già sconfitta all’andata, riuscire a mettere in cassaforte almeno un altro punto significherebbe strappare anticipatamente il pass per i quarti di finale, risultato mai raggiunto.