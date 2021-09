Champions, Liverpool-Milan in tv e streaming: Sky, Mediaset o Amazon?

La Champions League del Milan si riapre, finalmente, con una sfida all’altezza dei riconoscimenti sportivi del club di via Aldo Rossi: ad attendere la squadra di Stefano Pioli è il Liverpool e il magnifico stadio di Anfield big match della 1ª giornata del Gruppo B, che vedrà anche il confronto fra Atletico Madrid e Porto. Da programma, fischietto d’inizio della partita, che si disputerà il 15 settembre, è alle ore 21.

Champions: dove vedere in tv Liverpool-Milan

La partita più attesa, Liverpool-Milan, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle smart tv di Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Liverpool-Milan anche in streaming: ecco dove

Per quanto riguarda quanti vorranno seguire la gara in streaming, gli abbonati Sky potranno vedere il match su Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o pc qualora siano tra i device autorizzati, scaricando la app qualora non sia già stata configurata attraverso i canali ufficiali.

Liverpool-Milan può essere vista anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e su Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che consente agli abbonati la visione di 104 incontri del massimo torneo europeo.

