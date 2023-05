Champions, Malagò sul derby Milan-Inter: "Chi lo avrebbe mai detto"

Il presidente del Coni: "Penso che la città e il calcio italiano siano orgogliosi di questo".

07-05-2023 19:32

Sulla semifinale di Champions League tra Milan e Inter, il presidente del Coni Malagò ha dichiarato: “Sembra di toccare il cielo con un dito. Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si è discusso di prestazioni a livello internazionali, salvo alcune sporadiche vicende. Molto bene perché una squadra sarà sicuramente in finale – ha proseguito all’Ansa -. Uno spot per Napoli con lo Scudetto e uno spot per Milano la semifinale perché penso che la città e il calcio italiano siano orgogliosi di questo”.

Sullo scudetto del Napoli ha concluso: “È l’unica delle grandi città che ha una sola squadra e questo determina un’atmosfera che da altre parti sarebbe più che complicata se non impossibile da trovare: è un dato di fatto. Poi c’e’ l’atmosfera della città, l’allegria e i colori. Tutto ha aiutato a questa grande festa. L’altro giorno parlando ho sostenuto che non mi ricordavo che da così tanto tempo ci fosse un finale così anticipato”.