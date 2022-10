10-10-2022 11:39

Napoli-Ajax, gara valevole per la quarta giornata del gruppo A di Champions League e in programma mercoledì alle 18,45 allo stadio “Diego Armando Maradona”, sarà arbitrata dal tedesco Felix Zwayer.

Il fischietto quarantunenne di Berlino sarà coadiuvato dai guardalinee Stefan Lupp e Marco Achmüller, dal quarto uomo Sven Jablonski, dal responsabile VAR Harm Osmers e dal suo assistente Marco Fritz. La gara di ritorno contro i Lancieri, dopo il roboante successo per 6-1 di Amsterdam, potrebbe valere, in caso di nuova vittoria, la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale per la band di Luciano Spalletti.