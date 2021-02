Champions, quali sono le partite in chiaro: Juve, Lazio, Atalanta

La Champions League 2020-21 è una esclusiva Sky per cui per vedere tutte le partite bisogna sottoscrivere l’apposito abbonamento con la pay-tv. Tuttavia a ogni turno c’è sempre qualche partita che viene trasmessa in diretta in chiaro dai canali Mediaset. Sicuramente o un big match o una delle partite delle 3 squadre italiane superstiti e quindi Juve, Atalanta e Lazio. Il poker italiano comprendeva anche l’Inter che però è stata clamorosamente eliminata nel girone preliminare da Real Madrid e Borussia Moenchengladbach.

Quali sono le partite trasmesse in chiaro da Mediaset

Mediaset trasmette a ogni turno una partita. Il calendario relativo agli ottavi prevede la trasmissione in chiaro di queste partite:

martedì 23 febbraio ore 21

Lazio-Bayern Monaco (CANALE5)

martedì 9 marzo ore 21

Juventus-Porto

Juventus-Porto martedì 16 marzo ore 21

Real Madrid-Atalanta

Per la partita di questa sera di fronte una Lazio in discreta forma contro la squadra campione uscente. Ballack dice che non c’è partita. In effetti i bavaresi sembrano una squadra di marziani, ma devono stare molto attenti a non sottovalutare le aquile biancoazzurre. Simone Inzaghi ha diverse frecce al suo arco e deve soprattutto sperare che la difesa regga l’urto della coppia bomber top in Europa formata da Muller e Lewandovski. Dal canto suo la Lazio risponde con Immobile e Milinkovic che sta entrando in forma nella parte decisiva della stagione. Queste le probabili formazioni di Lazio-Bayern

VIRGILIO SPORT | 23-02-2021 17:21