Champions, rivelazione su Modric: "A Salah disse di provarci ancora"

17-06-2022 17:54

Al Real Madrid non è piaciuta la frase di Salah prima della finale di Champions League: “Sarò onesto, in finale voglio giocare contro gli spagnoli”. Durante una lunga intervista al canale Youtube Podpah, Rodrygo ha rivelato: “Quando qualcuno ti provoca, a volte vuoi vincere anche soltanto per poter prendere in giro quella gente. In allenamento ci dicevamo a vicenda ‘dai Salah, dai Salah’. Nella nostra testa eravamo convinti di dover vincere per poter prendere in giro Salah”.

Infine, Rodrygo ha fatto una rivelazione su Modric: “Dopo che è finita la finale, siamo passati vicino ai giocatori del Liverpool nel tunnel. Salah era un po’ triste e Modric gli ha detto ‘riprovaci ancora‘”.