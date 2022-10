05-10-2022 00:07

Nella terza giornata di Champions League, vittorie interne per il Porto e per il Brugge, rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, in entrambi i casi per 2-0. Solo 0-0 invece tra l’Eintracht e il Tottenham di Conte.

Torna invece a sorridere il Liverpool di Klopp, che batte i Rangers 2-0.