Che succede se l’Italia vince le tre coppe europee: tutti gli scenari

Inter e Milan in semifinale di Champions League, Roma e Juventus in Europa League e la Fiorentina in Conference League: il calcio italiano va all’assalto dell’Europa e ci sono scenari incredibili per la prossima stagione

22-04-2023 11:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il grande riscatto del calcio italiano. Dopo anni lontani dalle posizioni di vertice a livello europeo, il calcio italiano batte un colpo e lo batte piuttosto rumoroso. Nell’anno che ha visto l’Italia non partecipare al Mondiale in Qatar, i club del nostro paese suonano la riscossa con una stagione europea di quelle incredibili.

Champions League: l’ipotesi con 5 italiane qualificate

Quest’anno il quarto posto in classifica potrebbe non bastare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In un finale di stagione che già si preannuncia piuttosto complesso per via del caso che riguarda la Juventus, la classifica potrebbe anche raccontare altre incognite tra cui uno scenario che avrebbe dell’incredibile. In Champions League ci si arriva vincendo la competizione, vincendo l’Europa League o qualificatosi tra le prime quattro.

Champions League: la quarta rischia di rimanere fuori

C’è uno scenario che però priverebbe una squadra italiana della qualificazione in Champions League nonostante il quarto posto. Se due squadre italiane infatti conquistano la Champions League e l’Europa League (ed entrambe sono fuori dalle prime tre posizioni della classifica), l’Italia manderebbe cinque squadre nella massima competizione continentale (le prime tre della classifica e le vincitrici di Champions ed Europa League) ma resterebbe esclusa la quarta in classifica. Per realizzare questo scenario che avrebbe dell’incredibile sei devono realizzare degli incastri perfetti: con ad esempio Inter e Juventus vincitrici in Europa ma fuori dalle prime quattro della classifica.

Italia con 8 rappresentanti nelle competizioni europee

Gli scenari per il calcio italiano si fanno ancora più interessanti se le tre coppe dovessero tutte arrivare in Italia alla fine di questa stagione. In questo momento la classifica vede Napoli, Lazio, Juventus e Roma qualificate alla Champions League con Inter e Milan che possono strappare un biglietto in più per la competizione. Ci sarebbero poi due squadre in Europa League con la possibilità di un terzo ticket nel caso in cui la Fiorentina vincesse l’Europa League ed infine posto in Conference per l’Atalanta attualmente settima.