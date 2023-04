Champions, derby tra Milan e Inter: arriva una speranza per i tifosi

Il doppio confronto nella semifinale di Champions League tra Milan e Inter sta infiammando i tifosi: quelli che non andranno allo stadio potrebbero ricevere un regalo in tv.

21-04-2023 16:50

A Milano già non si parla d’altro, come potrebbe essere altrimenti. Il doppio derby in semifinale di Champions League vale più di una stagione, vale la storia. Milan e Inter adesso devono concentrarsi sul campionato, anche perché al momento sono entrambe fuori dai primi quattro posti, dopo l’annullamento della penalizzazione alla Juventus. Il pensiero però è soprattutto focalizzato ai due confronti di maggio, che decreteranno quale delle due squadre volerà in finale.

Milan-Inter, ipotesi doppio match in chiaro in tv

La caccia al biglietto partirà lunedì, ma c’è una notizia importante che interessa sicuramente i tifosi di Milan e Inter in vista del derby Champions: le due sfide potrebbero essere trasmesse in chiaro in televisione. I diritti tv della Champions League prevedono che Amazon possa trasmettere in esclusiva su Prime Video la migliore gara del mercoledì: è il caso di Milan-Inter del 10 maggio (gara d’andata), mentre Real-City si gioca martedì.

Amazon è ovviamente a pagamento e si scontra con la normativa AgCom sugli eventi da trasmettere in chiaro. C’è un punto che va a favore dei tifosi: nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” ci sono anche le semifinali di Champions League (oltre a finale di Champions e semifinali di Europa League), solamente qualora prevedano la presenza di almeno una squadra italiana.

Si legge infatti: “L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari”.

Derby Champions, diverse possibili opzioni in tv

Bisognerà vedere se Amazon aprirà alla trasmissione in chiaro. Non è da escludere che i derby di Milano possano essere trasmessi gratis sulla piattaforma, oppure visibili sulla Rai, Mediaset e Tv8. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più, anche se la maggior parte dei tifosi per un doppio confronto del genere sarebbe disposta a pagare qualsiasi cifra per andare allo stadio. I biglietti però sono limitati e chi resterà fuori a quel punto non sdegnerebbe di vedere il match in tv senza pagare. I fan di Milan e Inter aspettano novità.