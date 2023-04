L'Inter si guadagna il derby contro il Milan, Inzaghi: "Uno stimolo in più"

Il pari contro il Benfica lascia l'Inter in corsa per Champions e Coppa Italia, Inzaghi: "Centrato un traguardo atteso da tempo, Benfica squadra di valore".

19-04-2023 23:59

Con un pirotecnico 3 a 3 l’Inter torna in semifinale di Champions League dopo tredici anni e ora si giocherà nel quinto e nel sesto euro-derby della storia la finale di Istanbul: una formazione di Serie A calcherà il campo nell’ultimo atto della massima manifestazione continentale dopo sei anni, quando la Juventus targata Max Allegri perse a Cardiff contro il Real Madrid.

Inter-Benfica: le parole di Simone Inzaghi

C’è orgoglio nelle parole di Simone Inzaghi, che ha condotto i milanesi a un obiettivo prestigioso nonostante un campionato difficile: “E’ un grande traguardo che l’Inter aspettava da tempo: nonostante il calendario folle, con tanti infortuni e squalifiche, siamo in lizza per la Champions e i ragazzi se lo sono meritato; il Benfica è squadra di valore, dopo un grandissimo primo tempo abbiamo concesso molto poco nel secondo, coprendo bene il campo. Avere il derby sarà uno stimolo in più, ma prima avremo un’altra semifinale: adesso è giusto godersi una serata così, frutto del lavoro quotidiano, ai tanti obiettivi penseremo da domani”.

Inter-Benfica, Dimarco: “Possiamo fare la storia”

Uno dei ragazzi che ha nelle vene il sangue più nerazzurro è Federico Dimarco, cresciuto in maniera esponenziale dopo l’addio di Ivan Perisic e l’involuzione di Denzel Dumfries: “Siamo felici, da tantissimi anni non arrivavamo in semifinale, ora ci manca l’ultimo passo; capita poche volte nella storia di un Club di giocare per vincere una competizione così, abbiamo l’occasione di fare la storia, ma dobbiamo pensare al campionato e alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, al Milan penseremo poi”.

Inter-Benfica, Zhang: “Contro il Milan una rivincita”

La gioia del presidente Zhang è quella di chi vede un progetto, talora nebuloso e contestato, lievitare: “La semifinale ha un significato enorme: quando è iniziato il nostro progetto, i ragazzi non avevano alcuna esperienza di Champions League, né vinto trofei; ora siamo dei vincenti e possiamo andare fino in fondo al torneo, è un sogno. Il derby di Milano per le emozioni e i risultati che trasmette è una delle mie partite preferite, contro il Milan sarà una sorta di rivincita per la storia e di vendetta da cogliere dopo la delusione dell’anno scorso. E’ chiaro che ottenere la qualificazione in campionato è la base per giocarsi traguardi così”.

Champions League, le date delle semifinali

Questo il tabellone delle semifinali ufficializzato dalla UEFA

9 maggio: Real Madrid-Manchester City

10 maggio: Milan-Inter

16 maggio: Inter-Milan

17 maggio: Manchester City-Real Madrid