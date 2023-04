Dominio Italia in Champions, Europa e Conference League: dati e record

L'Italia porta cinque squadre (Milan, Inter, Roma, Juventus e Fiorentina) nelle semifinali delle tre competizioni europee. Un record storico che aiuta il ranking.

21-04-2023 10:32

Il cammino dei club italiani in Europa va alla grande. Dopo Milan e Inter, anche Roma, Juventus e Fiorentina hanno strappato il pass per le semifinali. Cinque italiane ancora in corso: un record.

Dominio italiano in Europa, cinque squadre tra le fantastiche 12

I numeri parlano chiaro: l’Italia ha portato cinque squadre nelle semifinali delle tre competizioni europee per club, ovvero Milan e Inter in Champions League, Roma e Juventus in Europa League e la Fiorentina in Conference League.

In tutta la storia del calcio italiano, mai si era riusciti a portare cinque rappresentanti della Serie A così avanti nel cammino europeo. Fino ad ore, il massimo risultato era stato di quattro semifinaliste (in sei occasioni). L’ultima volta nella stagione 2002/03 con tre semifinaliste in Champions League (Juventus, Milan e Inter) e la Lazio semifinalista in Coppa Uefa.

L’Italia meglio di ogni altro Paese e il ranking sorride

Sono ancora in corsa 12 squadre nelle tre massime competizioni per club europee. In Champions League sono in gioco due italiane (Milan e Inter), una spagnola (Real Madrid) e una inglese (Manchester City). In Europa League, sempre due italiane (Roma e Juventus), una tedesca (Leverkusen) e una spagnola (Siviglia). Infine, in Conference League, troviamo la Fiorentina (Italia), il Basilea (Svizzera), il West Ham (Inghilterra) e l’AZ Alkmaar (Olanda). Conti facili: cinque italiane, due inglesi, due spagnole, una tedesca, una svizzera e una olandese. Non ci sono più club francesi e portoghesi.

Tutto a vantaggio del ranking europeo per club con l’Italia che si sta avvicinando sempre più al terzo posto, attualmente nelle mani della Germania, e ha staccato moltissimo Portogallo e Francia.

Dominio europeo dei club europei, questione di mentalità

Che sia un anno magico per il calcio italiano lo certificano le cinque squadre ancora in gioco in Europa. Rispetto al recente passato, Europa League e Conference League (anche grazie alla vittoria della Roma lo scorso anno) sono diventati obiettivi primati per le squadre italiane partecipanti. La Juventus, uscita male dalla fase a gironi della Champions, l’ha reso il suo obiettivo primario.

In Champions League, al di là di un sorteggio comunque benevolo, la mentalità di Milan e Inter ha fatto la differenza. In difficoltà in campionato, le due milanesi hanno dato il massimo in Champions League e ora si giocano l’accesso alla finalissima in un derby storico.