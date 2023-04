Top e flop di Sporting-Juventus 1-1, che regala ai bianconeri l'accesso in semifinale di Europa League. Bene anche Cuadrado e Locatelli, Chiesa in difficoltà

20-04-2023 23:18

Con una inevitabile sofferenza finale, la Juventus difende l’1-1 in casa dello Sporting e accede alla semifinale di Europa League, dove incontrerà il Siviglia. Il gol di Rabiot ha portato avanti i bianconeri, il rigore di Edwards ha ristabilito la parità. Nel secondo tempo un’ottima Juve ha avuto due occasioni per passare in vantaggio con Vlahovic e Chiesa, poi nel finale il serrate portoghese e l’occasione di Coates. Ma nel complesso è una qualificazione meritata per la squadra di Allegri.

Le pagelle dello Sporting

Adan 6 – Non può nulla sul gol di Rabiot, graziato da Vlahovic

Diomande 6,5 – Sfiora il gol di testa, baluardo difficilmente superabile

Coates 6,5 – Beffato da Rabiot in occasione del vantaggio bianconero, cancella Vlahovic e finisce da centravanti sfiorando il gol

Inacio 6 – Di Maria lo attacca e lo manda in difficoltà, migliora con il passare del tempo (81′ Reis sv )

Esgaio 6 – Duro su Chiesa, nel primo tempo non lo soffre. Grazia la Juve al 75′

Ugarte 6,5 – Cuore, ritmo e idee dello Sporting

Morita 5,5 – Scarica e si lancia nello spazio, movimento costante non privo di qualche pericoloso errore

Nuno Santos 5,5 – La corsa non gli manca, tiene in apprensione Cuadrado ma il suo sinistro non è dei più precisi (87′ Gomes sv )

Edwards 6 – Il più pericoloso nel primo tempo, innesca l’azione del rigore. Cala nella ripresa, si rivede nel finale quando si becca un giusto giallo per simulazione

Trincao 5 – In un ruolo non suo, cerca di non dare punti di riferimento a Bremer ma non la prende quasi mai (81′ Chermiti sv )

Goncalves 5,5 – Terzo d’attacco a sinistra, non riesce a entrare in partita

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6 – Attento nelle uscite e nelle parate basse, non ha lavoro particolare da svolgere

Danilo 6 – Tiene d’occhio Bruno Goncalves, graziato da Esgaio al 75′ che non sfrutta il suo errore

Bremer 6,5 – Trincao lo porta un po’ fuori zona, ottime alcune chiusure. Esce per infortunio (71′ Gatti 6 – Contribuisce a resistere all’assalto finale)

Alex Sandro 6,5 – Soffre Edwards nel primo tempo, gioca una grande ripresa

Cuadrado 6,5 – Entra in clima partita, duella con Nuno Santos e appoggia Di Maria in attacco. Grande assist che Vlahovic spreca

Miretti 6 – Dovrebbe aiutare Alex Sandro, dopo 20′ Allegri lo porta a destra. Corre tanto, spesso a vuoto: meglio nel secondo tempo quando il suo pressing dà qualche frutto (72′ Pogba 5 – Non ha ancora il ritmo partita)

Locatelli 6,5 – Si schiaccia spesso tra i centrali, formando quasi la linea a 5. Cerca spesso la verticale, alla lunga diventa insuperabile

Rabiot 7 – Il gol, il rigore procurato, tanti inserimenti e duelli vinti in mezzo al campo

Chiesa 5,5 – Prende un colpo in avvio, che forse lo condiziona per tutto il primo tempo. Un po’ meglio nel secondo tempo, ma è costantemente raddoppiato (78′ Kostic 5,5 – Ha difficoltà su Edwards, ma tiene)

Di Maria 6 – Voglioso e dentro al gioco, recupera alcuni palloni importanti e offre soluzioni precluse ai comuni mortali. Scompare però nel finale

Vlahovic 5 – Gli fischiano un mani inesistente in occasione dell’unica sponda che gli riesce: non è un buon periodo, decisamente. Nel secondo tempo sbaglia il gol a porta vuota su grande assist di Cuadrado (71′ Milik 5,5 – Non la becca mai)

La pagella dell’arbitro

Letexier F. (Fra) 6,5 – Fa capire subito il suo metro, lasciando correre molto (troppo). Ineccepibile il rigore, usa il cartellino soltanto in due circostanze nel finae (Gatti e Pogba), e questo è un dato rilevante di come abbia tenuto in pugno la partita

Il nostro supertop

Rabiot 7 – Undicesimo gol stagionale, ha duellato con Morita e aiutato tutti i compagni. Vero che ha procurato il rigore, ma in quell’occasione sarebbe stato difficile fare altrimenti

Il nostro superflop

Vlahovic 5 – Cuadrado gli offre un assist al bacio, ma lui è troppo avanti e non riesce a indirizzare in porta da un metro. Poi lavora un buon pallone e lo offre a Chiesa, che spreca. Prima, tantissimi (troppi) errori