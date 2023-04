Serie A, Anticipi e posticipi: ecco quando giocano Inter e Milan

La Lega ha reso noti date e orari delle gare di Serie A di Inter e Milan prima l'euroderby valevole per le semifinali di Champions League. Ecco il calendario completo delle due milanesi

21-04-2023 21:09

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

La Lega Serie A ha reso note date e orari degli incontri di campionato fino alla 34esima giornata. Decisione attesa con particolare interesse da Milan e Inter, che si apprestano a vivere un finale di stagione carico di adrenalina e tensione, tra i due euroderby in semifinale di Champions League, che regaleranno a una delle due la finale di Istanbul, e la necessità di recuperare terreno sul quarto posto in campionato. Scopriamo il calendario completo di A che accompagnerà le due milanesi all’andata del derby europeo il prossimo 10 maggio.

Milan e Inter, a voi l’euroderby di Champions

Dopo aver strappato il pass per le semifinali di Champions League, superando rispettivamente Napoli e Benfica, Milan e Inter si preparano a un finale di stagione che aprirà, a una delle due, anche le porte dell’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, per la finalissima del 10 giugno contro la vincente del confronto tra Real Madrid e Manchester City.

Inseguita da tempo e, per quanto fatto vedere in campo più che meritata, la stracittadina Champions è il miglior premio per la stagione europea di Milan e Inter. Il cammino verso l’ultimo atto della massima competizione UEFA passa, inevitabilmente, dal doppio euroderby, andata il 10 e ritorno il 16 maggio, ma nel mezzo, le due metà di Milano sono chiamate a tenere alta la tensione anche in campionato per non rischiare di trovarsi fuori dalla prossima edizione della Champions.

Milan e Inter obiettivo quarto posto

Inevitabilmente, però, specie nell’ultimo periodo, l’impegno europeo ha tolto a Pioli e Inzaghi energie fisiche e, soprattutto, mentali in campionato. Un dispendio necessario, ma che costringerà a uno sprint finale di rincorsa per centrare il fondamentale quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Traguardo indispensabile per le ambizioni dei due club.

Facile, dunque, intuire il perché le decisioni della Lega in merito ad anticipi e postici per le prossime giornate di campionato fossero tanto attese dai due tecnici. Avere ben chiaro il calendario vuol dire, infatti, modulare alla perfezione ogni dettaglio, tarare le energie e stilare il miglior piano di lavoro per arrivare tirati a lucido alle sue stracittadine da brivido.

Serie A, il calendario del Milan

Analizzando la classifica attuale, i rossoneri di Pioli hanno due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri, 53 contro 51, ma con l’annullamento della penalizzazione alla Juventus, sono scivolati al quinto posto, a tre lunghezze dalla Roma, sei dalla Juve e otto dalla Lazio. Il primo impegno è quello con il Lecce, domenica alle 18.00, ma si sapeva già. Nelle tre settimane successive, il Diavolo affronterà le due romane, Roma all’Olimpico sabato 29 aprile alle 18.00 e Lazio a San Siro sabato 6 maggio alle 15.00, a quattro giorni dalla semifinale di andata che sarà giocata in casa. Nel mezzo, il turno infrasettimanale con la Cremonese, mercoledì 3 maggio alle 21.00.

Serie A, il calendario dell’Inter

Spostandosi sulla sponda nerazzurra del Naviglio, il cammino dell’undici di Simone Inzaghi verso la prima semifinale Champions parte questa domenica con il lunch match al Castellani contro l’Empoli. L’Inter sarà, poi, chiamata uno sforzo in più rispetto ai cugini, con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve, mercoledì 26 aprile. Si arriva, dunque, anche per i nerazzurri al doppio incrocio con le romane intermezzato dalla trasferta di mercoledì 3 maggio alle 21 contro l’Hellas. La Lazio arriva al Meazza il 30 aprile alle 12.30, la Roma attende all’Olimpico il 6 maggio alle 18.00. Quattro giorni e, finalmente, sarà euroderby.