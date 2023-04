De Siervo: “Risultati in Europa accrescono valore Serie A”

L'amministratore delegato della Lega: “Cinque club semifinalisti sono un risultato storico che ci godiamo con soddisfazione”

21-04-2023 15:27

Esulta Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A per i risultati raggiunti dalle squadre italiane in Europa: cinque le semifinaliste (Inter e Milan in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League). “E’ un risultato storico che ci godiamo con soddisfazione”

Dietro a questo risultato non si può non vedere anche il business, però: “Stiamo entrando in una fase di grande importanza per noi: sul piano sportivo riscontriamo le vittorie sul campo che ci pongono al primo posto in Europa tra tutte le Leghe, a breve gestiremo il bando per la vendita dei diritti televisivi, certi che la ritrovata competitività delle nostre formazioni servirà per accrescerne il valore sul mercato domestico e su quelli internazionali”.