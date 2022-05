Che succederà ora con Milan-Monza in serie A? I tifosi scatenati sul web

30-05-2022 08:33

Il Milan che vince lo scudetto, Ancelotti che alza la Champions League, Berlusconi e Galliani (più Stroppa) che vincono il loro campionato: non c’è che dire, questo maggio è proprio rossonero, del presente come del passato più o meno recente. Ma se per il Milan è il 19esimo scudetto, se per Re Carlo è la quarta Champions, per il Monza di Berlusconi e Galliani è storia. Mai in 110 anni di vita i brianzoli avevano centrato la promozione in serie A ed ora si sogna in grande.

Monza in A, Berlusconi vuole scudetto e Champions

La gioia per la conquista della serie A ha fatto perdere forse un po’ il senso della realtà a Silvio Berlusconi che già parla di scudetto e Champions per il Monza. Più con i piedi per terra Adriano Galliani ma una sua battuta a caldo ha già scatenato una polemica sui social.

Galliani rivela che i figli gli hanno chiesto di non battere il Milan

L’ad del Monza infatti ha detto: “Pensare ad un Monza-Milan in campionato l’anno prossimo è un sogno incredibile. I miei figli mi hanno chiesto di battere l’Inter e non il Milan, ma questo è un altro discorso”.

Monza in A, i tifosi pensano a 6 punti regalati al Milan

Fioccano le reazioni sui social: “Altri 6 punti certi per il Milan l’anno prossimo. Forse regalati in modo ancora più sfacciato rispetto al Sassuolo. Tutto normale, tutto regolare. Che circo la Serie A”, oppure: “Per noi interisti sarebbe stato meglio il Pisa. Galliani ha già detto che si scansera’ contro il Milan”.

Se un tifoso monzese è già pago (“Per quanto mi riguarda, possiamo fare anche zero punti l’anno prossimo. Sognavo il Monza in Serie A e quel sogno si è realizzato. Tutto quello che arriverà mi sta bene. Comunque non credo che Berlusconi e Galliani vogliano fare figuracce..”) i fan del Diavolo non si fanno illusioni: “Non saranno mai la squadra satellite, Berlusconi e Galliani stanno fremendo all’idea di fare battutine e sorrisi nel caso dovessero fare punti “eeeeh il Milan senza di noi/forse con noi…”

C’è chi scrive: “Se ci dai 6 punti e ne fai almeno 1 contro l’Inter ti perdono Bertolacci a 20 milioni” o anche: “Non li conoscete per nulla e se c’è una squadra che Berlusconi e Galliani vogliono battere è il Milan” oppure: “Quelli che hanno esplicitamente tifato Monza sono i tifosi di Berlusconi e Galliani, quelli che giustificavano gli Honda e i Vangioni… Poi ci sono quelli sempre avanti che spiegano che il Monza sarà la nostra succursale, nonostante non ci sia un solo motivo reale per pensarlo”.

Arriva una precisazione: “Galliani ha detto che gli stanno chiedendo di fare punti solo contro l’Inter”. Infine la chiosa divertente: “Vuoi vedere che il Monza vince lo scudetto prima di De Laurentiis???”.