29-05-2022 23:13

Il Monza batte il Pisa 4-3 ai supplementari e può così festeggiare una storica promozione: brianzoli in Serie A per la prima volta dopo 110 anni di storia. Grande gioia per Berlusconi e Galliani, che tornano nel massimo campionato dopo gli anni gloriosi col Milan.

Pisa-Monza, primo tempo show

Parte fortissimo il Pisa, in vantaggio nel primo minuto: perdono palla gli ospiti, Beruatto crossa e Torregrossa segna approfittando dell’errore di un addormentato Pirola. Al 9′ i nerazzurri raddoppiano grazie a un altro cross di Beruatto, Hermannsson anticipa tutti di testa e beffa Di Gregorio. Il Monza però non sta a guardare e accorcia le distanze al 20′, con Machin che da terra riesce a centrare l’incrocio dei pali dopo un’azione insistita. Al 30′ Marrone di testa impegna Nicolas che risponde presente. L’ultimo brivido lo regala Mota, che in area si gira ma angola troppo da buona posizione.

Pisa-Monza, si va ai supplementari

Secondo tempo che parte inevitabilmente meno forte del primo. Al 53′ Carlos Augusto si mette in proprio, smarca due avversari e calcia da fuori area un tiro potente che però termina alto. Il Monza ci riprova con una punizione defilata di Barberis, Nicolas respinge. Al 62′ la grande occasione per il Pisa: su un lancio lungo Marrone sbaglia l’intervento di testa, Puscas davanti Di Gregorio colpisce la traversa. Al 79′ il Monza riesce a trovare il pareggio: Mota di tacco serve Gytkjaer che non sbaglia battendo Nicolas. Sembra tutto fatto per i brianzoli ma al 90′ Mastinu da fuori area segna la rete del 3-2 che vale i supplementari.

Pisa-Monza, Berlusconi torna in Serie A!

I supplementari si aprono con la rete di testa di Marrone su sviluppo di calcio d’angolo al 96′. Pisa costretto nuovamente a inseguire, ma Gytkjaer segna la rete del 3-4 approfittando dell’errore di Birindelli in impostazione. Il Pisa prova a rispondere ma non si rende pericoloso, i ragazzi di Stroppa gestiscono e alla fine possono festeggiare: il Monza dopo il 2-1 dell’andata e il 4-3 di oggi è per la prima volta in Serie A. Torna nel massimo campionato Berlusconi.

Pisa-Monza, come ha arbitrato Mariani

Protesta il Pisa in occasione del gol di Machin per un tocco di braccio di Mota. Per Mariani però non c’è nulla, il braccio è lungo il corpo e il fischietto romano dopo un consulto col Var convalida la rete. Tante le proteste del Monza invece in occasione del fallo di mano di Birindelli da ultimo uomo: per Mariani è solo giallo. Più facile la gestione del match nel secondo tempo, nessuna occasione da analizzare. Nel secondo tempo supplementare invece chiede rigore il Pisa per un fallo di mano, per Mariani è involontario. Tante le proteste dei nerazzurri.

Pisa-Monza, il tabellino

Marcatori: 1′ Torregrossa (P), 9′ Hermannsson (P), 20′ Machin (M), 79′ e 101′ Gytkjaer (M), 90′ Mastinu (P), 96′ Marrone (M)

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli; Puscas, Torregrossa. Allenatore: D’Angelo.

A disposizione: Livieri, Dekic, Berra, Benali, Lucca, Cohen, Touré, Mastinu, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Lamanna, Donati, Gytkjaer, Mancuso, Bettella, Antov, Colpani, Paletta, Sampirisi, Brescianini, D’Alessandro, Vignato.

Ammonizioni: Birindelli (P), Donati (M), Mota (M), Beruatto (P), Leverbe (P), Machin (M), Nagy (P), Masucci (P), Bettella (M)

Espulsioni: Lamanna (M)

Pisa-Monza, i migliori e i peggiori

Gytkjaer 9: entra dalla panchina e segna una doppietta leggendaria, quinta rete nei playoff. Il danese è l’uomo promozione.

Torregrossa 7: ha il fiuto del gol e lo dimostra nella prima rete del match.

Machin 7: bellissimo il suo gol che accorcia le distanze. Si sacrifica e lotta tanto.

Leverbe 4: il suo errore in uscita costa la rete del pareggio del Monza.

Beruatto 7.5: c’è il suo timbro nei due gol del Pisa con due assist.

Pirola 4: errore da matita blu in occasione della rete di Torregrossa.

Di Gregorio 5: ci sono anche colpe sue in occasione della rete di Terragrossa, sbaglia tanti rinvii.

Birindelli 4: il suo errore in impostazione mette al sicuro la promozione del Monza.