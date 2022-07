Chelsea, affare fatto con Sterling

10-07-2022 11:42

Raheem Sterling sarà presto a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno trovato infatti l’accordo a 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, per il passaggio del giocatore inglese a Londra dal Manchester City, come riporta The Athletic.

Contratto di cinque anni con opzione per un’ulteriore stagione per l’esterno inglese, che farà le visite mediche a Londra nei prossimi giorni e poi andrà negli Stati Uniti per la tournée estiva con i nuovi compagni e mister Thomas Tuchel.

