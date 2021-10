Chelsea: Lukaku non segna più, Tuchel spiega il perché

19-10-2021 18:08

Romelu Lukaku, che in estate ha dato l’addio all’Inter per approdare ai Blues, da oltre un mese non segna più col Chelsea e sta diventando un caso. Il suo tecnico Thomas Tuchel, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Malmoe, spiega così il digiuno del bomber belga: “Penso che Romelu abbia preso parte a troppi match durante l’estate, anche con la nazionale, fino alla recente Nations League. Significa molto per lui giocare per il suo Paese, quindi prende l’impegno molto sul serio. Se le cose non vanno bene, si carica quel peso addosso, ci pensa, ci riflette e questo un po’ lo stanca mentalmente. Non tanto da farci preoccupare, ma di certo non sta giocando con la mente sgombra”.

OMNISPORT