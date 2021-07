Chelsea pronto a fare follie per Haaland

Il Chelsea pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni del centravanti norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland. La stagione di Timo Werner non è stata all’altezza delle aspettative e, nonostante la conquista della Champions League, i Blues hanno bisogno di una nuova punta per affrontare la nuova stagione.

Da parte sua, il Borussia Dortmund non vuole privarsi del suo gioiello e spara altissimo: 175 milioni di euro. È questa la pazza cifra che il club giallonero avrebbe chiesto alle pretendenti per Haaland, cifra che il club di Roman Abramovich sarebbe anche disposto a pagare, ma non prima di aver fatto cassa e ceduto qualche esubero.

Secondo le informazioni riportate dal Mirror, in partenza ci sarebbero tre giocatori in particolare per finanziare l’acquisto di Haaland: Callum Hudson-Odoi (25-30 milioni di euro), Hakim Ziyech (piace al Milan, costa circa 35 milioni) e Tammy Abraham (28-30 milioni).

OMNISPORT | 13-07-2021 20:00