Chelsea: prosegue la trattativa per Aubameyang

Prosegue la trattativa tra il Barcellona ed il Chelsea per Pierre-americk Aubameyang che gli inglesi vorrebbero regalare a Tomas Tuchel, che vuole riavere a tutti i costi il suo pupillo. La distanza tra domanda ed offerta è ancora molta, però, perchè secondo il quotidiano britannico Mirror, i blues offrono 12 milioni di sterline, mentre il club spagnolo ne chiede 23. Aubameyang è stato convocato in occasione del match contro il Rayo Vallecano. Lo stesso attaccante, però, vorrebbe rimanere in Spagna, ma la trattativa rimane tutt’altro che agevole.

