Chelsea: Rangnick rivela di aver sconsigliato l'acquisto di CR7

29-08-2022 10:50

L’edizione odierna del Times riporta che Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United nella seconda parte della scorsa stagione, avrebbe sconsigliato Thomas Tuchel dall’acquistare Cristiano Ronaldo facendogli così indossare la casacca del Chelsea. Il fuoriclasse protoghese si trova così in un vero e proprio limbo: CR7 vuole lasciare i Red Devils prima della scadenza naturale del contratto per poter giocare in Champions League, ma i suoi 37 anni e l’ingaggio pesante rendono tutto assai complicato, come si è potuto evincere dalla trattativa con Napoli

