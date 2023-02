Chelsea senza freni sul mercato: obiettivo Neymar per l'estate

Secondo Le Parisien, il PSG chiederebbe "solo" 60 milioni per l'asso brasiliano

16-02-2023 15:38

Nonostante i risultati continuino a non arrivare dopo la miriadi di milioni di sterline (500, per l’esattezza) spesi in sede di calciomercato, il Chelsea continua con la “collezione di figurine”. Secondo “Le Parisien”, infatti, il patron dei Blues Todd Boehly avrebbe infatti intenzione di arrivare a Neymar.

Secondo il quotidiano della capitale transalpina, lo stesso Boehly si sarebbe già messo in contatto con l’omologo dei parigini Nasser Al-Khelaifi, per discutere sul trasferimento a Stamford Bridge dell’asso brasiliano dalla prossima estate. Il PSG, in questo senso, chiederebbe “solamente” 60 milioni, che certo non spaventano il Chelsea, disposto a mettere sotto contratto Neymar fino al 2025.