Chelsea-Tottenham, incredibile scontro fisico fra Conte e Tuchel

14-08-2022 19:36

La tensione in Premier League è già alta. Durante il match valido per la seconda giornata di campionato fra il Chelsea e il Tottenham, è arrivato un incredibile quanto inatteso scontro fisico fra i due allenatori, Antonio Conte e Thomas Tuchel.

Dopo il vantaggio dei Blues con Kalidou Koulibaly, al 68′ è arrivato il pari degli Spurs con una gran rete di Pierre-Emile Hojbjerg. In quel momento Conte ha esultato in maniera vigorosa, ma Tuchel non l’ha presa bene. Allora i due sono arrivati al contatto testa a testa.

Il litigio tra gli allenatori è stato subito sedato dai componenti delle due panchine e dai direttori di gara, con un’ammonizione sia per Conte che per Tuchel. Il match è poi terminato 2-2 con il nuovo vantaggio dei Blues con Reece James e il pari nel finale degli Spurs con Harry Kane.

Al momento del gol di James, è stato Tuchel a esultare in maniera vigorosa in faccia a Conte. Poi dopo il triplice fischio i due allenatori, salutandosi, sono quasi arrivati alle mani. Cartellino rosso sia per Conte che per Tuchel.