Chelsea, trattative in corso per il prestito di Joao Felix

27-12-2022 14:59

Il Chelsea starebbe per concludere un accordo per il prestito di Joao Felix, giocatore dell’Atletico Madrid, a gennaio. Felix, 23 anni, è stato ingaggiato nel 2019 per 126 milioni di euro dopo aver vinto il premio European Golden Boy con il Benfica, battendo il precedente record per un trasferimento dell’Atletico, che apparteneva a Thomas Lemar, di oltre 50 milioni di euro.

Il Chelsea è alla ricerca di rinforzi in avanti, ma visto che sono previsti investimenti significativi anche in difesa, un prestito a basso costo potrebbe essere la soluzione più adatta per risolvere il problema dei gol.

Secondo il Telegraph, il Chelsea e l’Atletico starebbero discutendo un accordo per il prestito del portoghese, sulla base di un diritto o di un obbligo di riscatto al termine di questa stagione

ESPN ha aggiunto che l’Atletico chiederà anche un compenso di 9 milioni di euro per il prestito. Inoltre, Fabrizio Romano ha riferito che il Chelsea è anche nella fase finale delle trattative per l’acquisto di Benoit Badiashile, 21enne centrale del Monaco, per 35 milioni di euro.