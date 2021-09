Kantè salta Juventus-Chelsea, Tuchel: "E' positivo al Covid"

Dopo Paulo Dybala e Alvaro Morata, Juventus-Chelsea perde un altro grande protagonista: nemmeno N’Golo Kanté potrà essere della partita in programma domani sera all’Allianz Stadium, poichè positivo al Covid..

Ad annunciarlo è Tomas Tuchel, tecnico dei Blues, in conferenza stampa: “Ngolo è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà”.

L’ex Leicester era tornato arruolabile agli ordini di Tuchel per le gare contro Tottenham e Manchester City, dopo un infortunio all’inguine che gli aveva fatto saltare le due precedenti sfide con Aston Villa e Zenit San Pietroburgo.

A questo punto è possibile che Tuchel decida di ripiegare sul 3-4-2-1 e non sul 3-5-2, con Mateo Kovacic a prendere il posto dell’infortunato Kanté accanto all’altro intoccabile, Jorginho.

Si tratta certamente di una buona notizia per la Juventus, comunque anch’essa alle prese con le defezioni già citate di Dybala e Morata: entrambi potranno tornare a dare il proprio contributo soltanto dopo la sosta di ottobre.

