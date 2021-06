Chelsea: Tuchel rinnova fino al 2024

Se qualcuno avesse avuto qualche dubbio in merito alla permanenza del mister tedesco sulla panchina dei Blues deve rivedere le sue ipotesi e accettare il fatto che Thomas Tuchel allenerà il Chelsea fino al 2024.

Dopo aver conquistato la Champions League in finale contro il Manchester City, il Chelsea di Roman Abramovich lo premia e gli allunga il contratto. Thoma Tuchel lo ricordiamo, aveva rilevato Lampard sulla panchina londinese a fine Gennaio, quando venne esonerato dal PSG.

Questo il comunicato del club londinese e le parole del tecnico.

«Il Chelsea Football Club è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è uscito a far parte del Club. Il nostro allenatore ha assunto il ruolo a gennaio e ha condotto l’ascesa al quarto posto della classifica, assicurandoci il nostro posto in Champions League per il 2021/22 ancor di essere incoronato vincitore in questa stagione.

Sulla proroga del suo contratto, Tuchel ha dichiarato: «Non riesco a immaginare un’occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l’esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea. C’è molto altro in arrivo e non vediamo l’ora di compiere i nostri prossimi passi con ambizione e molto entusiasmo»

OMNISPORT | 04-06-2021 14:12