Chelsea, Tuchel: "Sfida difficile, rispetto per la Juventus"

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Questa sarà la quinta sfida tra Juventus e Chelsea in Champions League: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). La Juventus ha trovato il successo nell’ultimo confront in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13.

Queste le parole di Tuchel:

“Hanno avuto un inizio difficile in A ma hanno convinto in Champions. Alcuni in Champions sono diversi, vogliono dimostrare di essere da Juventus. Abbiamo rispetto per la qualità e per la tradizione della Juventus. Sarà una sfida difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità. Vogliamo essere determinati per evitare la sconfitta”.

Tuchel torna anche sulla gara col Manchester City dell’ultimo turno di Premier League:

“Siamo stati passivi contro il Manchester City, la scelta del piano difensivo è stata mia: non era il piano giocare come abbiamo fatto ma ci sono stati aspetti che non mi sono piaciuti. La scelta del sistema ci ha portati a fare questi errori, però possiamo giocare meglio di così: il miglior modo per difenderci è avere la palla e poi contropressare quando hanno la palla loro”.

Infine, il tecnico dei Blues parla delle aspettative per questa campagna europea:

“Difficile esser visti come un underdog quando hai vinto il titolo. Abbiamo vinto non essendo favoriti e siamo andati in fiducia gara dopo gara, migliorando. Adesso è facile considerarci favoriti: dobbiamo accettarlo, abbiamo vinto. Non siamo favoriti, però abbiamo mostrato a tutti le nostre capacità. Dobbiamo giocare liberi dalle aspettative, essere realisti: gli standard sono alti anche per noi, le performance arrivano passo dopo passo e i risultati anche”.

OMNISPORT | 28-09-2021 17:26