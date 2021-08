Chelsea, Werner dà il benvenuto a Lukaku: “Giocatore di classe mondiale”

Con la vittoria in Supercoppa Europea il Chelsea ha dimostrato di non aver esaurito la propria fame di trofei.

Alzarne altri nel corso della stagione però sarà sempre più complicato visto che ogni squadra, d’ora in avanti, darà ben oltre il 100% per battere i londinesi e ottenere così uno scalpo prestigioso.

Per far sì che ciò non accada e irrobustire le proprie chance di successo, i Blues non hanno badato a spese e facendo leva su un amore mai sopito hanno portato a Londra un centravanti di assoluto livello come Romelu Lukaku.

Costui, giunto in Inghilterra, non ha perso tempo e ha subito cercato di integrarsi con ambiente e compagni ricevendo lodi e complimenti come quelli rivoltigli da Timo Werner.

“In questo momento è probabilmente tra i tre migliori centravanti al mondo e non penso ci sia altro da aggiungere. È un giocatore di classe mondiale che farebbe crescere qualsiasi squadra” ha affermato sicuro il tedesco.

“Al Lipsia mi ha sempre aiutato avere un centravanti di stazza al mio fianco. Penso che sia un bene perché non sono il più grosso e quando giochi da solo in attacco hai l’attenzione di uno o due difensori di stazza” è stata la riflessione di Werner circa i vantaggi di cui lui e il Chelsea potranno godere grazie alla presenza dell’ex Inter.

OMNISPORT | 16-08-2021 16:10