Piccole Diletta Leotta crescono. Come Chiara Giuffrida ufficialmente la nuova testimonial della serie B in tv. Proprio in vista della stagione 2022/23 ci sarà l’ennesimo cambio della guardia nel campionato cadetto in fatto di volto e sorriso da presentare ai tifosi nelle varie trasmissioni, spot e quant’altro: Carolina Stramare lascia il testimone in favore di Chiara Giuffrida.

Chiara Giuffrida sulle orme di Diletta Leotta

Da quando proprio Diletta Leotta ha acquisito grande visibilità, diventando una delle donne dello spettacolo più ambite, seguite e paparazzate, prestando il suo volto alla serie B in tv qualche anno fa, all’epoca sulla piattaforma Sky, è diventata “usanza” del campionato cadetto di scegliere una presenza avvenente dell’universo femminile e legarla a doppio nodo ai diritti televisivi, che siano essi in esclusiva o meno. Una strada percorsa anche dalla piattaforma Helbiz Live che per il prossimo campionato cadetto alle porte ha scelto Chiara Giffrida che prende il posto di Carolina Stramare.

Chi è Chiara Giuffrida

Chiara Giuffrida è nata a Catania nel 1996: è una modella, giornalista e presentatrice televisiva. Chiara è diplomata al liceo classico e laureata in Lettere e Filosofia in “Linguaggi dei Media” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. ​La passione per il calcio, ma anche per i motori, le appartiene da quando era bambina e non l’ha mai abbandonata, dai tempi in cui il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania.

Chiara Giuffrida, da Sportitalia a Tiki Taka passando per Miss Italia

Sin da giovane ha cominciato a lavorare nel mondo della moda e della pubblicità, anche all’estero. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013. In tv ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra essendo lei una grande tifosa dell’Inter; ha partecipato a “Miss Italia” nel 2015 vincendo la fascia di Miss Eleganza. Poi è approdata nel cast delle show girl di “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” su Canale 5. Nella scorsa stagione è stata ospite in un paio di occasioni della passerella di Tiki Taka con Piero Chiambretti.

