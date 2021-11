Diletta Leotta, nuova sfida al cinema: debutto da attrice con De Sica

27-11-2021 10:16

Non si ferma mai la carriera ascendente di Diletta Leotta. La presentatrice e volto dello sport, soprattutto del calcio, di Dazn, debutta da attrice nel mondo del cinema. Sarà protagonista infatti del nuovo cinepanettone in uscita a Natale.

Leotta debutta al cinema con De Sica e Siani: come si chiama il film, quando esce

Il film che segna l’esordio di Diletta Leotta nel mondo del cinema si intitola “Chi ha incastrato Babbo Natale?” ed è in uscita prevista per il 16 dicembre. La Leotta sarà la protagonista femminile della pellicola. Il film è firmato da Alessandro Siani l’attore napoletano, reduce dalla breve esperienza in conduzione dietro il bancone di Striscia la Notizia, che è anche nel cast insieme a un mostro sacro del cinema e dei cinepanettoni natalizi, Crisitan De Sica e Angela Finocchiaro.

Diletta Leotta, il post sul debutto da attrice

La Leotta ha voluto salutare l’annuncio dell’uscita del film con tanto di post su Instagram. Niente selfie o foto come d’abitudine ma solo la locandina del film con Siani a trainare la slitta di un De Sica vestito da Babbo Natale nel traffico cittadino. La frase scelta dalla Leotta è molto breve: “Questo Natale lo passiamo insieme tra risate e magia. Ci vediamo al Cinema dal 16 dicembre!”, ha scritto la conduttrice di Dazn.

Il ruolo di Diletta nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, la trama

La storia del film di Siani ruota intorno alle difficoltà di Babbo Natale (De Sica) nel riuscire a stare al passo coi tempi e le richieste sempre più tecnologiche dei regali natalizi, ancor di più con la concorrenza di una multinazionale del commercio on line. Diletta Leotta interpreta proprio il ruolo della segretaria di Babbo Natale tra tanti elfi. Ad aiutarlo sarà proprio Siani, che come in altri film natalizi, sarà nei panni di Genny, un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni.

La Leotta sul cinema: “Mi piace il set”

L’ascesa di Diletta Leotta nel mondo dello spettacolo a 360° continua. Dopo aver cominciato come volto di Sky per la serie B è diventata il volto di Dazn per la serie A di calcio conquistando progressivamente consensi, fan e follower sui social. Al di là delle tante notizie di gossip sui suoi amori, veri o presunti, la Leotta è arrivata nel 2020 anche sul palco del Festival di Sanremo. In tv ha anche condotto, con alterne fortune, un reality “Il contadino cerca moglie”. Ora, dopo alcune apparizioni in videoclip musicali, come quello con Rovazzi, e diversi spot televisivi, ecco la prova del cinema. A Vanity Fair ha confessato:

“Il set mi diverte tantissimo, che sia per un film o per uno spot. Mi piace l’atmosfera, il gioco di squadra, il gruppo di persone che fa un lavoro enorme, per più giorni, tutti assieme, anche per una semplice pubblicità di 30 secondi. Sono contenta di poter crescere così tanto, anche umanamente, a ogni esperienza professionale che faccio”.

