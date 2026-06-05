Il futuro è adesso. Impazza il toto nomi per le panchine di mezza Serie B. Tante squadre in cerca di un concodottiero

Il futuro è adesso. Daniele Galloppa è solo l’ultimo dei rampanti allenatori pronti a sbarcare il lunario per porre in essere una brillante carriera in panchina e, parlando con limpida schiettezza, per spodestare qualche “vecchia volpe” che fisiologicamente prima o poi uscirà dalla scena più luminosa del panorama delle panchine italiane ed estere.

La netta sensazione è che qualcosa, seppur a fatica, stia davvero mutando nei piani nobili del nostro pallone. Le società si stanno rendendo conto della impellente necessità di donare spazio e fiducia da un lato a trainer enfant prodige, magari anche esordienti nell’ambito professionistico, mettendo in bella mostra i migliori talenti in campo cresciuti nei propri settori giovanili.

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Il nuovo che avanza

La nidiata di allenatori promettenti riempie ogni singolo fazzoletto dello stivale. La Serie B 2025-2026, archiviata con le promozioni del tris Venezia-Frosinone-Monza, ha sfoggiato un dream team di tecnici alle prime armi di tutto rispetto. A Catanzaro Aquilani ha sfiorato una storica impresa esprimendo un calcio a tratti champagne a tinte giallorosse, Ignazio Abate ha compiuto piò o meno il medesimo cammino al timone della Juve Stabia superando ostacoli di ogni tipo a Castellammare. Facce inedite, volti puliti, principi al passo con l’avanguardia del top continentale. Per loro sembra ormai certo l’approdo nella suite di lusso della Serie A. Torino e Sassuolo, infatti, starebbero sondando il terreno per affidare ai suddetti comandanti le rispettive navi.

Galloppa, un figlio del Viola Park

Sullo sfondo ecco spuntare una figura ben conosciuta dagli addetti ai lavori, ma ancora da scoprire nel serbatoio infinito e florido della Serie B. Daniele Galloppa è fresco di vittoria dello scudetto Primavera alla guida della Fiorentina. In realtà l’allenatore originario di Roma vanta un curriculum nel contesto del calcio dei ragazzi estremamente ricco. Nato appunto nella Capitale il 15 maggio 1985, molti di voi lo ricorderanno da giocatore nella veste di sapiente centrocampista con le maglie tra le altre di Siena, Parma e Modena. La particolare prospettiva maturata sul terreno di gioco ha stimolato in Daniele, una volta appesi gli scarpini al chiodo, una cultura del lavoro certosino a livello tattico che oggi lo rappresenta come uno dei mister più lungimiranti del palcoscenico italiano. La lunga gavetta è partita da Santarcangelo dove il figlio d’arte Karel Zeman lo volle nel ruolo di assistente. In terra romagnola Galloppa ha indossato per la prima volta i panni di trainer nella stagione 2018-2019. Successivamente ha frequentato i quadri tecnici del vivaio della Vis Pesaro, fino al passaggio in pianta stabile al comando delle selezioni giovanili della Fiorentina nell’estate del 2021. Al Viola Park Daniele ha messo le radici di un parabola che lo ha portato a diventare il perfetto erede di Aquilani per un totale di 180 partite. Nel pieno di una stagione tribolata per la prima squadra toscana, il club gli ha affidato ad interim la panchina della squadra di capitan De Gea nell’intervallo temporale intercorso tra l’esonero di Pioli e la chiamata di Vanoli al capezzale del Franchi.

Lavagna tattica

Galloppa ama disporre il suo scacchiere con un 4-2-3-1 di partenza. Ovviamente parliamo di un allenatore capace di adattarsi in base pure all’atteggiamento mostrato dal team avversario, quindi non un integralista inflessibile. Al tempo stesso, però, le sue squadre manifestano una lapalissiana impronta fornita dal condottiero. Baricentro dell’intero blocco arretrato medio-alto, pressing feroce sui portatori di palla rivali, alternanza costante tra fraseggio stretto e immediata verticalizzazione verso le punte in zona gol. Nell’annata 2025-2026 i parametri statistici aiutano a comprendere l’efficienza di mister Daniele: 44 incontri, 22 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte tra campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Youth e Conference League. I vari Balbo, Kouadio, Deli, Montenegro, Puzzoli e Briaschi sono frutti coltivati con sagacia da un Galloppa che ha sempre saputo tirar fuori il succo più gustoso dai suoi allievi.

Scenari e possibilità

Il momento del salto sembra essere giunto. Un balzo di quelli importanti. Il curriculum di Daniele Galloppa occupa le scrivanie di almeno quattro società cadette. Nello specifico sulle sue tracce ci sono il Catanzaro, la Carrarese, la Sampdoria ed il Cesena. Il passaggio del direttore sportivo Andrea Mancini, figlio dell’ex CT della Nazionale Roberto, nell’organigramma dei bianconeri potrebbe provocare un duello a distanza con il recente passato ligure del dirigente. Sullo sfondo resta una terza opzione, al momento considerata ancora poco plausibile ma degna di attenzione. In sostanza Galloppa potrebbe accettare la proposta allettante della Roma per sostituire Guidi al timone della Primavera capitolina. A Trigoria è in atto una rivoluzione copernicana in seno al vivaio. Alle dipendenze dei Friedkin nel ruolo di responsabile del settore giovanile dovrebbe arrivare Vittorio Angeloni, oggi alla Fiorentina, che a sua volta potrebbe convincere Daniele ad intraprendere una operazione nostalgia in piena regola. Per adesso “sono solo parole”, canta Noemi, e dunque si attendono concrete novità.