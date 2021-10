Chi è Francesca Monti, la nuova fidanzata di Balotelli

16-10-2021 11:48

Una nuova fiamma o Mario Balotelli ha messo la testa a posto? La domanda è per i posteri. La notizia è che SuperMario ha una nuova relazione. L’attaccate ora all’Adana Demirspor, in Turchia, ha rotto gli indugi e sui suoi profili social ha ufficializzato la relazione con Francesca Monti.

Chi è Francesca Monti?

La nuova fidanzata di Mario Balotelli si chiama Francesca Monti; una ragazza giovanissima che ha appena compiuto 23 anni e che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. La ragazza infatti ha un lavoro come cameriera al Tucano’s Beach, un locale sulla costa adriatica delle Marche. E a quanto pare i due si sarebbero conosciuti proprio quando Mario era in vacanza nella zona di Civitanova.

Gli auguri alla fidanzata

L’annuncio di Mario Balotelli è di fatto arrivato con un post su Instagram. L’attaccante infatti ha voluto dedicare una “storia” alla bella Francesca in occasione del suo compleanno: “Auguri amore mio”, ha scritto l’attaccante.

Ed in occasione di questa festa SuperMario non ha di certo badato a spese per regalare alla sua Francesca una giornata da dimenticare. La festa di compleanno è stata festeggiata tra sushi e champagne su una bellissima terrazza, con tante di gigantesco mazzo di rose per l’occasione.

Balotelli finalmente sistemato

Le storie d’amore di Mario Balotelli hanno spesso fatto il giro del web. L’attaccante è sempre stato molto cercato dai paparazzi e dalle cronache mondane e per questo le sue relazioni non hanno mai goduto di grande privacy. Stavolta però Balotelli ha deciso di cominciare una storia con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Magari sarà quella giusta.

