Chi è il nuovo Vlahovic preso da Maldini,lo zio ha giocato 6 anni in A

Ancora una volta il depistaggio ha funzionato: il Milan prima ha fatto sapere di non essere interessato a nuovi acquisti in attacco, poi – quando sono stati accostati ai rossoneri tanti nomi, compreso quello di Aubemayang, dopo aver ceduto Pellegri al Torino ha praticamente chiuso per il 18enne Marko Lazetic della Stella Rossa di Belgrado. Domani o martedì l’annuncio: ai serbi andranno circa 5 milioni di euro. In patria definiscono il giovane attaccante come il nuovo Vlahovic anche se il curriculum del giocatore è ancora piuttosto scarno.

Lazetic è nipote dell’ex centrocampista del Toro

Ma chi è Lazetic? Marko è nipote di Nikola, ex ala sia del Genoa che del Torino, che ha giocato per sei anni in Italia (partendo con Como, Lazio e Chievo). Singolare la sua storia, prima di venire in Italia pare che il suo trasferimento all’Obilić Belgrado sia stato molto controverso. Si narra che sia stato portato controvoglia a firmare per il club e chiuso nel bagagliaio di una macchina.

Lazetic ha già esordito in Champions

Il nipote per ora è una promessa. Ha alle spalle una quindicina di presenze nel massimo campionato serbo con la Stella Rossa, dove ha esordito nel 2020, segnando già un gol. Nella scorsa stagione ha militato nella B serba, nel Graficar Belgrado, segnando 4 gol in 14 presenze. Centravanti massiccio alto 192 centimetri, quest’anno ha esordito anche in Europa, tra preliminari di Champions League e girone di Europa League.

Tifosi del Milan divisi sull’acquisto di Lazetic

Fioccano le reazioni sui social: “Questi sono i nostri colpi ! Ragazzi giovani da far crescere in rosa. Non prendiamo i grandi nomi per vincere champions e scudetti di cartone. Questa società è sana e salda ed io me la tengo stretta” o anche: “Trattativa che dimostra come questa dirigenza abbia idee chiare. Si fa una valutazione, un prezzo che si ritiene congruo e non ci sono margini. Piaccia o non piaccia io vedo linearità”

C’è chi sottolinea: “L’acquisto di Lazetic dimostra che il Milan vuole comprare i Vlahovic e i Botman di domani. Quelli di oggi non interessano perché non sono alla portata. Se sia una buona o cattiva notizia decidetelo voi” e poi: “Ieri non sapevate neanche chi fosse Lazetic ora dopo aver visto 4 video su YouTube sparate giudizi” e ancora: “Acquisto inutile. Il Milan ha bisogno di un difensore e di un trequartista” e infine: “Lazetic al primo infortunio e conseguenti prestazioni insufficienti diventerà subito “Lasonil”..”

