Dall'Inghilterra: il Milan su Aubameyang

20-01-2022 20:55

Il Milan sta provando molte strade per rinforzarsi in questo mercato di gennaio. Nonostante la punta non sia una priorità dei rossoneri, Maldini e Massara stanno comunque monitorando tutte le opportunità che si presenteranno. In questo contesto si posizione l’indiscrezione lanciata da Sky Sport Uk, che parla di contatti preliminari tra Milan e Arsenal per Aubameyang.

L’attaccante gabonese, che di recente ha avuto qualche problema di salute ma che oggi stesso ha confermato a tutti di state bene, è fuori rosa nell’Arsenal dopo guai di natura disciplinare, e potrebbe lasciare i Gunners già in questa sessione di mercato.

Difficile, perchè la squadra di Mikel Arteta vuole far partire la punta solamente a titolo definitivo. Sull’ex Dortmund da tempo c’è anche la Juventus.

