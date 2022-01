22-01-2022 12:41

Il Milan si è mosso subito alla ricerca di un sostituto per Pellegri, che non sarà riscattato e andrà direttamente al Torino dal Monaco, proprietario del cartellino. Maldini e Massara hanno offerto 5 milioni di euro per Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa. Il 18enne era stato seguito a lungo proprio dal Torino, che però poi ha dirottato le sue attenzioni su Pellegri, ex Genoa.

