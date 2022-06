Chi è Luis Henrique, la scommessa brasiliana del Torino

30-06-2022 13:02

Con l’addio di Josip Brekalo il Torino è in cerca di un attaccante rapido, dotato tecnicamente e in grado di aggredire gli spazi che il gioco verticale di Ivan Juric è costantemente in grado di creare. All’identikit della nuova punta corrisponde Luis Henrique, 21enne ala brasiliana che fino ad oggi non ha mantenuto le attese al Marsiglia, club nel quale è approdato nel settembre del 2020.

Luis Enrique e le difficoltà al Marsiglia

Quasi due anni fa il club transalpino investì 8 milioni di euro su questo giovane esterno offensivo cresciuto nel Botafogo, facendogli firmare un contratto fino al 2025. In Ligue 1, però, Luis Henrique non è riuscito ad ambientarsi e a brillare.

Nella sua prima stagione in Francia ha messo insieme 24 presenze in tutte le competizioni, di cui appena 8 da titolare, collezionando zero gol e 5 assist. Non è andata meglio nella seconda: 25 presenze, 9 da titolare, con una rete e un assist. Troppo poco per il Marsiglia, che ora vorrebbe cedere il giocatore.

Luis Henrique, una scommessa per il Torino

Il Torino è pronto ad approfittarne: ma cosa spinge i granata a puntare sulla rivalutazione di Luis Henrique? La risposta è semplice: il suo talento. Il giovane esterno brasiliano è infatti dotato di tecnica nello stretto e grande velocità, inoltre non è neanche male fisicamente, toccando i 181 cm di altezza ed essendo dotato di una buona struttura.

Luis Henrique perfetto per il Toro verticale di Juric

Nel calcio fisico e verticale di Juric, insomma, uno come lui ci starebbe bene, soprattutto se Luis Henrique riuscisse a dare maggiore continuità alle sue prestazioni, cosa che gli era riuscito in Brasile. Scuola Botafogo, Luis Henrique attirò l’attenzione degli scout italiani – lo seguivano anche Juventus e Napoli – grazie proprio all’abilità nel dribbling e alla capacità di giocare su entrambe le fasce d’attacco.

Dopo sole 20 partite col team brasiliano (2 gol e 5 assist) il Marsiglia si convinse ad acquistarlo: in Francia, però, l’attaccante ha dichiarato di aver sofferto i ritmi di gioco elevati e i campi pesanti. Dopo due anni di adattamento europeo, però, al Toro sono convinti che Luis Henrique sia pronto per esprimere le sue qualità.

