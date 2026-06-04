Chi è Maja Chwalinska, la semifinalista del Roland Garros arrivata dalle qualificazioni salvata da depressione, ansia e ritiro

La tennista polacca inattesa protagonista tra le migliori quattro del torneo singolare femminile: una rivelazione che racconta la sua personale visione del tennis, della convivenza con la depressione e come è riuscita ad uscirne

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sebbene la stessa Maja Chwalinska si sia sottratta ad essere incasellata in una definizione, tra le quattro semifinaliste del Roland Garros 2026 è la tennista che più ha da difendere, affermare e ribadire. Non solo perché arrivando dalle qualificazioni alle semifinali non era affatto banale il risultato in questione, ma per via del mezzo, di quel che c’è stato tra l’ascesa e la ripresa della sua carriera da pro. Un percorso che l’ha condotta tra le Top 4 partendo dalla 114° posizione nella classifica WTA.

Maja Chwalinska semifinalista al Roland Garros 2026

L’intento non è semplificare, ma provare a raccontare che cosa ha condiviso e desiderato divenisse di dominio pubblico la stessa tennista polacca la quale ha opportunamente reso note le motivazioni personali, di salute mentale, che l’hanno indotta a prendersi una lunga pausa dal tennis quando Maja Chwalinska aveva solo 19 anni. In questa edizione del Roland Garros, a 24 anni, il suo obiettivo era quello di raggiungere il tabellone principale. Poi qualcosa si è smosso, nonostante il suo tennis sia molto distante da quello delle avversarie che ha incontrato e superato una dopo l’altra: Zheng Qinwen, testa di serie numero 23, Elise Mertens, Maria Sakkari per raggiungere la seconda settimana in un Grande Slam per la prima volta. Lunedì ha sconfitto la francese Diane Parry sul campo Philippe-Chatrier per avanzare ai quarti di finale e mercoledì ha sconfitto la numero 22 al mondo, la russa Anna Kalinskaya.

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Raggiungendo le semifinali, Maja Chwalinska diventa la sesta giocatrice proveniente dalle qualificazioni nell’Era Open a raggiungere le semifinali di un Grande Slam (seconda al Roland Garros) che, sul piano personale, si traduce nel raggiungimento del terzo tabellone principale di un Grande Slam, e del primo a Parigi. Prima del Roland Garros 2026, non aveva mai battuto un’avversaria tra le prime 50 del mondo ma Parigi val bene una messa e altro considerato che ha battuto ben 3 Top 50 e proposto il suo gioco.

La semifinalista arrivata dalle qualificazioni

Mancina numero 114 del mondo nel circuito WTA, Maja dall’inizio della stagione 2025 ad oggi, ha vinto otto partite del tabellone principale a livello di circuito, incluse le sue cinque vittorie al Roland Garros 2026, poiché compete principalmente nel circuito ITF e nei tornei WTA 125 a causa della sua posizione in classifica.

Un posto ormai ancorato al passato perché con il Roland Garros ha guadagnato 783 punti che la proiettato nella classifica live virtuale alla posizione numero 30. “So che sto giocando un tennis diverso rispetto alla maggior parte delle ragazze del circuito”, ha detto Chwalinska. “Non ho le condizioni [fisiche] per giocare forte, quindi devo sviluppare un tipo di armi diverse. Ho sicuramente giocato in modo diverso e penso che questo mi aiuti molto contro queste giocatrici”.

La sua fortuna tennistica, aveva detto, era stata quella di nascere e crescere durante l’era dei Big Three: Roger Federer, il suo idolo da bambina, Rafa Nadal che ha imparato ad ammirare, e Novak Djokovic che non ha ancora lasciato da parte la racchetta.

ANSA

La felicità di Maja

La depressione e lo stop per ritrovarsi

Maja Chwalinska non ha ancora disputato un anno intero nel circuito WTA, ma la ragione non è legata a infortuni. Piuttosto va ricondotta ai problemi di salute mentale che ha affrontato anche in questa intervista rilasciata alla WTA con l’intento di sfatare un tabù che, nonostante l’apertura segnata da Naomi Osaka, Serena Williams ancora prima e da ultima dalla numero 1 Aryna Sabalenka non viene trattato con la dovuta attenzione.

Cinque anni fa, quando Chwalinska aveva 19 anni e dopo una sconfitta al primo turno delle qualificazioni del torneo di Wimbledon del 2021, decise di prendersi una lunga pausa a tempo indeterminato dallo sport, rivelando di combattere contro la depressione dal 2019. In seguito, non era sicura di voler riprendere in mano una racchetta, poiché associava questo sport a “pressione, stress e pianto”, come dichiarò nel 2022.

Dopo essere tornata a vivere a casa dei suoi genitori, circondata dai suoi amici più cari e dopo aver consultato uno specialista, Chwalinska iniziò a migliorare, a reimparare a prendersi i suoi spazi, i suoi tempi e a intraprendere un percorso di guarigione rivelando pubblicamente la sua battaglia contro la depressione.

ANSA

Con Iga Swiatek

Psicoterapia, corsa e boxe

Al sostegno della psicoterapia ha affiancato corsa e la boxe come forme di esercizio fisico per migliorare il suo benessere mentale, fino a maturare una consapevolezza rispetto a Maja differente grazie a solide tecniche di gestione della salute mentale che l’hanno aiutata. È rimasta lontana dal circuito WTA e ITF per circa quattro mesi.

Un anno dopo la sconfitta a Wimbledon 2021, è avanzata attraverso le qualificazioni all’edizione 2022 per raggiungere il suo primo tabellone principale di un Grande Slam e ha vinto il suo match di primo turno contro Katerina Siniakova prima di essere eliminato al secondo turno.

“I risultati non mi definiscono più come prima”, ha detto Chwalinska. “Non riuscivo più a distinguere tra Maja e tennista. Ero solo una cosa. Avevo solo bisogno di tempo per capire come muovermi e anche per fare qualcos’altro, non solo il tennis.”

“Giocavo solo a tennis e pensavo che al di fuori del tennis ci fosse solo quello. Ma so che ci sono molte altre cose da fare e da apprezzare al di fuori del tennis. Credo di aver avuto bisogno di tempo per capire meglio me stessa.”